Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье

Источник: AP 2018

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о динамике нефтяных цен в 2014—2018 годах.

Предпосылки к падению цен в 2014—2015 годах

В январе — августе 2014 года средняя цена на нефть марки Brent составляла $107,75 за баррель. Пик был зафиксирован 19 июня ($115,19 за баррель). В конце лета отмечалось падение спроса на топливо в главных странах — потребителях — США и Китае. При этом возникло избыточное предложение из-за высоких уровней добычи нефти в США (в первую очередь — сланцевой) и сохранением высоких объемов экспорта из Саудовской Аравии. Также в конце августа после годового перерыва возобновились поставки нефти из Ливии, прерванные из-за начавшейся в 2011 году гражданской войны.

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11 сентября 2014 года был опубликован ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором был понижен прогноз мирового спроса на нефть. После этого началось падение ее цены. Тенденция укрепилась в начале октября, после публикации обзора мировой экономики Международного валютного фонда (МВФ), в котором был снижен прогноз по глобальному росту в 2014 году с 3,4% до 3,3%, а также на фоне негативного прогноза Управления энергетической информации США по уровню спроса на нефть.

Первое падение нефтяных цен в 2014 году

9 октября 2014 года цена на нефть марки Brent опустилась ниже $90 за баррель. Вслед за этим стало известно, что Иран и крупнейший на тот момент мировой поставщик — Саудовская Аравия — снизили цены на нефть по экспортным контрактам. Падение цен продолжилось после того, как 14 октября в очередном докладе МЭА во второй раз ухудшило прогноз по спросу на нефть. Также важным фактором падения стоимости стала неготовность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) договориться о сокращении добычи.

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На торгах 28 ноября 2014 года цена Brent опустилась ниже отметки $75 за баррель. 31 декабря 2014 года котировки достигли $55,27 за баррель. Таким образом, за год цены на нефть снизились на 51%.

2015 год, стабилизация и новое падение

5 января 2015 года цены на Brent упали ниже $50, промежуточный минимум был зафиксирован 13 января — $45,13 за баррель.

В конце зимы 2015 года началось временное восстановление котировок: 1 февраля цены вернулись на уровень $50 за баррель, максимальное значение цены на нефть марки Brent в 2015 году было зафиксировано 13 мая — $66,33 за баррель. Нефтяные котировки возобновили падение 3 июля: цена Brent тогда опустилась ниже отметки $60 за баррель. Это было вызвано кризисом на фондовом рынке в Китае, планами Ирана по увеличению экспорта нефти после снятия санкций и данными о том, что в США продолжают вводить в строй новые добывающие мощности. Уже в августе 2015 года цены на нефть упали ниже уровня в $50 за баррель.

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4 декабря 2015 года страны ОПЕК вновь отказались снижать квоты на добычу нефти. Через несколько дней цены на торгах опустились ниже уровня $40 за баррель.

По итогам предновогодних торгов 31 декабря 2015 года на Лондонской бирже цена на нефть марки Brent составила $36,8 за баррель. Спад котировок за год составил 33,5%.

2016−2018 годы, минимальные значения с начала 2000-х годов и новая стабилизация

13 января 2016 года биржевые цены на Brent впервые с 2003 года опустились ниже $30 за баррель. 21 января цена на нефть упала до рекордной с начала 2000-х годов отметки — $27,5. В феврале котировки стабилизировались на уровне $33 за баррель, после чего весной начался постепенный рост. Он объяснялся небольшим уменьшением объемов добычи нефти и начавшимися переговорами между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о стабилизации цен.

7 марта 2016 года была вновь преодолена отметка в $40 за баррель, 26 мая — $50.

30 ноября 2016 года на встрече в Вене (Австрия) члены ОПЕК договорились с Россией и рядом других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти. Всего страны — участницы соглашения договорились уменьшить добычу на 1,8 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия снизила среднесуточную добычу на 2,7% (300 тыс. баррелей). Действие соглашения продлевалось 25 мая и 30 ноября 2017 года, оно действует до конца 2018 года.

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Соглашение в Вене способствовало росту нефтяных цен и стабилизировало рынок. 31 декабря 2016 года стоимость барреля достигла $55, установив годовой рекорд. По итогам года рост нефтяных котировок составил 52,4%.

Из-за сохранявшегося избыточного предложения на рынке в начале лета стоимость нефти кратковременно снижалась до $44 за баррель. Однако из-за ураганов лета 2017 года, нарушивших добычу нефти в Мексиканском заливе и приведших к снижению запасов США, котировки возобновили рост. 16 августа цена на нефть закрепились на уровне выше $50. В октябре 2017 года укреплению котировок способствовали рост спроса на топливо, а также нестабильность в Иракском Курдистане.

11 декабря 2017 года котировки нефти впервые с мая 2015 года достигли уровня в $65. 31 декабря баррель Brent торговался на уровне $66,5.

Таким образом, по итогам 2017 года нефть выросла в цене на 22%.