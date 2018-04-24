Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Что будет, если «закончились права»
Ксения Бородина корит себя за то, что ругает 8-летнюю дочь
Страшный конец любимой актрисы: трагическая судьба Серовой
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Как искоренить нищету за 15 летПочему один миллиард людей на планете по-прежнему живет за чертой бедности, несмотря на то, что их число сократилось вдвое с момента последнего заседания ООН
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Увольнение Карреры сейчас — еще 16 лет без титула
СМИ: «Ювентус» отказал Конте и рассматривает кандидатуру Карреры
Наталья Водянова снялась в oversize-нарядах для глянца
Ирина Понаровская изменилась до неузнаваемости
5 ошибок сторонников здорового питания
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
12Акции протеста в Армении
14:37 (мск), источник: Newslab.ru

Бюджет Красноярска увеличили почти на 4 миллиарда рублей

Большую часть денег пустят на ремонт и содержание дорог.

Источник: Reuters

На сессии Красноярского городского Совета депутатов откорректировали бюджет города, увеличив его почти на 4 млрд рублей. В пресс-службе администрации города рассказали, что это была традиционная весенняя корректировка бюджета.

Собственные доходы бюджета в 2018 году увеличат на 383,7 млн рублей. Эти деньги будут получены за счет включения дополнительных объектов в прогнозный план приватизации. Наряду с ними дополнительные средства изысканы за счёт экономии по итогам проведенных торгов. Кроме этого, из краевого и федерального бюджета обещают выделить еще более 4 млрд рублей.

«Значительную часть расходов за счёт всех источников финансирования планируется направить на ремонт и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры Красноярска и комплексное благоустройство городской среды. Это более 3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе.

Еще более 100 млн рублей направят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а 700 млн рублей пойдет на повышение оплаты труда бюджетникам.

«Город готовится к участию ещё в одном федеральном проекте. По поручению президента к 2021 году необходимо достичь 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет», — отметила в своем докладе заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

На разработку типовых проектов семи детских садов и их привязку к местности город выделит 35 млн рублей. Это позволит привлечь федеральное или краевое финансирование.

С учетом изменений параметры бюджета города в 2018 году следующие:

доходы — 33,1 млрд рублей; расходы — 33,5 млрд рублей; дефицит — 453,6 млн рублей.

Дефицит бюджета города будет снижен за счет замещения финансовой помощью бюджетного кредита, ранее выделенного городу Красноярску из краевого бюджета.

Все новости региона
 Проспект Мира благоустроят за 75 миллионов рублей
Жилой комплекс «Орбита» может сползти с горы в Енисей
Россию не устраивают ответы британской стороны по делу Скрипаля
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Топ-менеджер «Газпрома» рассказал притчу о Nord Stream 2
От Минфина до Госдепа: кто курировал санкционную политику США
Финляндия отказалась от выплаты безусловного дохода гражданам
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь