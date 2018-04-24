Бюджет Красноярска увеличили почти на 4 миллиарда рублей

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На сессии Красноярского городского Совета депутатов откорректировали бюджет города, увеличив его почти на 4 млрд рублей. В пресс-службе администрации города рассказали, что это была традиционная весенняя корректировка бюджета.

Собственные доходы бюджета в 2018 году увеличат на 383,7 млн рублей. Эти деньги будут получены за счет включения дополнительных объектов в прогнозный план приватизации. Наряду с ними дополнительные средства изысканы за счёт экономии по итогам проведенных торгов. Кроме этого, из краевого и федерального бюджета обещают выделить еще более 4 млрд рублей.

«Значительную часть расходов за счёт всех источников финансирования планируется направить на ремонт и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры Красноярска и комплексное благоустройство городской среды. Это более 3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе.

Еще более 100 млн рублей направят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а 700 млн рублей пойдет на повышение оплаты труда бюджетникам.

«Город готовится к участию ещё в одном федеральном проекте. По поручению президента к 2021 году необходимо достичь 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет», — отметила в своем докладе заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.

На разработку типовых проектов семи детских садов и их привязку к местности город выделит 35 млн рублей. Это позволит привлечь федеральное или краевое финансирование.

С учетом изменений параметры бюджета города в 2018 году следующие:

доходы — 33,1 млрд рублей; расходы — 33,5 млрд рублей; дефицит — 453,6 млн рублей.