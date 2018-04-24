Бюджет Красноярска увеличили почти на 4 миллиарда рублей
Большую часть денег пустят на ремонт и содержание дорог.
Большую часть денег пустят на ремонт и содержание дорог.
На сессии Красноярского городского Совета депутатов откорректировали бюджет города, увеличив его почти на 4 млрд рублей. В
Собственные доходы бюджета в 2018 году увеличат на 383,7 млн рублей. Эти деньги будут получены за счет включения дополнительных объектов в прогнозный план приватизации. Наряду с ними дополнительные средства изысканы за счёт экономии по итогам проведенных торгов. Кроме этого, из краевого и федерального бюджета обещают выделить еще более 4 млрд рублей.
«Значительную часть расходов за счёт всех источников финансирования планируется направить на ремонт и содержание
«Город готовится к участию ещё в одном федеральном проекте. По поручению президента к 2021 году необходимо достичь 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет», — отметила в своем докладе заместитель главы города — руководитель департамента финансов Ирина Хаснутдинова.
На разработку типовых проектов семи детских садов и их привязку к местности город выделит 35 млн рублей. Это позволит привлечь федеральное или краевое финансирование.
С учетом изменений параметры бюджета города в 2018 году следующие:
доходы — 33,1 млрд рублей; расходы — 33,5 млрд рублей; дефицит — 453,6 млн рублей.
Дефицит бюджета города будет снижен за счет замещения финансовой помощью бюджетного кредита, ранее выделенного городу Красноярску из краевого бюджета.