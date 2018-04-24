Пермский край в 2018 г направит на муниципальные и сельские дороги более 5 млрд рублей

«В этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжении муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог — 4 млрд рублей, на строительство и ремонт сельских дорог — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте “Безопасные и качественные дороги”, — 850 млн рублей», — приводит пресс-служба слова главы региона Максима Решетникова.