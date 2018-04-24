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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Пермский край в 2018 г направит на муниципальные и сельские дороги более 5 млрд рублей

Пермь. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пермский край в текущем году планирует направить более 5 млрд рублей на ремонт и строительство муниципальных и сельских дорог, сообщает пресс-служба губернатора края.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году с учетом перенесенных остатков 2017 года и дополнительных доходов дорожного фонда в распоряжении муниципалитетов поступит более 5 млрд рублей. Из них на строительство и ремонт муниципальных дорог — 4 млрд рублей, на строительство и ремонт сельских дорог — 201 млн, на объекты, участвующие в проекте “Безопасные и качественные дороги”, — 850 млн рублей», — приводит пресс-служба слова главы региона Максима Решетникова.

Средства будут распределены между 48 муниципальными образованиями региона в зависимости от протяженности дорог, численности населения, а также от наличия приоритетных проектов в муниципалитете.

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