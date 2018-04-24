Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал
Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,0034 (23 апреля — Br2,0055 за $1). Евро стал дешевле на Br0,0155 и стоит Br2,4437 (23 апреля — Br2,4592 за 1 евро).
Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,0034 (23 апреля — Br2,0055 за $1). Евро стал дешевле на Br0,0155 и стоит Br2,4437 (23 апреля — Br2,4592 за 1 евро).
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,0034 (23 апреля — Br2,0055 за $1).
Курс российского рубля вырос на Br0,0064 до Br3,2492 за 100 российских рублей (23 апреля — Br3,2428 за 100 российских рублей).