Источник: БЕЛТА

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0021 до Br2,0034 (23 апреля — Br2,0055 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0155 и стоит Br2,4437 (23 апреля — Br2,4592 за 1 евро).