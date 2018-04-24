Как саммиты ШОС и БРИКС изменят жизнь рядовых челябинцев

Специалисты считают, что мероприятие такого уровня выдвинет город на ведущие позиции в стране, и станет поводом для привлечения крупных частных инвестиций.

В качестве примера эксперты приводят примеры других городов, принимавших крупные международные форумы. Казань, Уфа, Екатеринбург, Владивосток, Сочи — везде, вслед за прошедшими мероприятиями, вскоре появились инвесторы.

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«Олимпиада в Сочи прошла — такой резерв дала! — считает начальник Комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев. — Квадратный метр жилья стоил копейки, сейчас — заоблачные цены. У нас в городе то же самое должно быть. И не только в плане строительства. У нас уже развитие идет ударными темпами, нежели 20−30 лет назад. Саммиты — это такой толчок, чтобы люди задвигались. Это наш шанс, который даст перспективу для развития города».

Одним из центров притяжения для бизнеса станет Общественно-деловой центр или, как его еще называют, Конгресс-холл за цирком.

По словам Сергея Репринцева, в Москве будущее здание назвали «платформой для проведения крупных форумов разных направлений». Таким образом, Челябинск войдет в число немногих городов-миллионников, где можно будет проводить различные международные мероприятия.

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Проведение таких мероприятий, в свою очередь, откроет Челябинск для большего числа бизнесменов, которые начнут вкладывать капитал. А значит, появятся новые производства, расширится сфера услуг, вырастет финансовый оборот.

Следствием для рядовых жителей Челябинска станет увеличение зарплаты, рост уровня жизни и улучшение ее качества.

«Возьмем, к примеру, Магнитогорский металлургический комбинат. Еще в 90-е он был одним из худших в своей отрасли. Но потом пришел инвестор, вложился в производство, и сейчас оно модернизировано на 80 процентов, а предприятие стало лучшим в мире. Это позволило ему не только улучшить производственный процесс, но и построить множество объектов в Ессентуках, в Башкирии. “Абзаково”, “Банное” — это все объекты ММК. И в них не муниципалитет вкладывался, а частный инвестор. И туда стали приезжать люди со всей страны, а значит, тратить свои деньги и, тем самым, увеличивать финансовый оборот», — отметил Репринцев.