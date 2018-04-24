Ремонт старого Бельского моста в Уфе идет по графику

«В январе я отправил туда (на мост. — ред) проектировщиков, строителей, независимых экспертов, и они выяснили, что за 37,5 миллиона рублей можно провести ремонт, который позволит эксплуатировать этот мост еще несколько лет. Сколько лет — это надо смотреть, и как эксплуатировать — это тоже вопрос, но открыть движение по нему предполагается достаточно быстро, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Если бы эксплуатирующая организация озаботилась этим раньше и заказала те металлические конструкции, которые сегодня изготавливают в том числе за пределами России, то этот ремонт занял бы, самое большое, месяц. А сейчас уже город полгода мучается в пробках. Это неправильный подход к тому, как эксплуатировать свои сооружения».