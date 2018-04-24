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14:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Ремонт старого Бельского моста в Уфе идет по графику

УФА, 24 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Ремонтные работы на старом Бельском мосту ведутся по графику. В настоящее время на одной из опор моста устанавливают новый деформационный шов немецкого производства.

Источник: Башинформ

Такие швы представляют из себя конструкции, обеспечивающие свободу деформаций пролетных строений при воздействии температуры и временной подвижной нагрузки. Вес одного деформационного шва составляет 2,5 тонны.

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Как сообщало агентство «Башинформ», в прямом эфире программы «Разговор с Главой Республики Башкортостан» Рустэм Хамитов пообещал завершить ремонт старого Бельского моста в Уфе к лету этого года. 37,5 млн рублей на эти цели выделены из республиканского бюджета.

«В январе я отправил туда (на мост. — ред) проектировщиков, строителей, независимых экспертов, и они выяснили, что за 37,5 миллиона рублей можно провести ремонт, который позволит эксплуатировать этот мост еще несколько лет. Сколько лет — это надо смотреть, и как эксплуатировать — это тоже вопрос, но открыть движение по нему предполагается достаточно быстро, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Если бы эксплуатирующая организация озаботилась этим раньше и заказала те металлические конструкции, которые сегодня изготавливают в том числе за пределами России, то этот ремонт занял бы, самое большое, месяц. А сейчас уже город полгода мучается в пробках. Это неправильный подход к тому, как эксплуатировать свои сооружения».

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