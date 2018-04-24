Проспект Мира благоустроят за 75 миллионов рублей

Администрация Красноярска ищет подрядчика на ремонт проспекта Мира. Торги объявили сегодня, 24 апреля.

Начальная стоимость государственного контракта составляет 75 млн рублей. В этом году не планируется проводить никаких работ на проезжей части, кроме нанесения разметки термопластиком. Добиться того, чтобы главный городской проспект освободили от заборчиков не удалось. В этом году на проспекте поставят примерно 3 км новых пешеходных ограждений, собранных из труб и защищенных от коррозии оцинковкой.

С пр. Мира собираются убрать 235 опор освещения и поставить вместо них 300 новых светильников. В центре города установят новое «городское радио» — громкоговорители, которые транслируют музыку, а в случае необходимости, могут предупредить горожан о чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, на главной улице города полностью заменят светофоры и дорожные знаки.