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14:50 (мск), источник: Newslab.ru

Проспект Мира благоустроят за 75 миллионов рублей

Подрядчик должен будет завершить ремонт к концу сентября.

Администрация Красноярска ищет подрядчика на ремонт проспекта Мира. Торги объявили сегодня, 24 апреля.

Начальная стоимость государственного контракта составляет 75 млн рублей. В этом году не планируется проводить никаких работ на проезжей части, кроме нанесения разметки термопластиком. Добиться того, чтобы главный городской проспект освободили от заборчиков не удалось. В этом году на проспекте поставят примерно 3 км новых пешеходных ограждений, собранных из труб и защищенных от коррозии оцинковкой.

С пр. Мира собираются убрать 235 опор освещения и поставить вместо них 300 новых светильников. В центре города установят новое «городское радио» — громкоговорители, которые транслируют музыку, а в случае необходимости, могут предупредить горожан о чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, на главной улице города полностью заменят светофоры и дорожные знаки.

Сбор заявок от желающих благоустроить пр. Мира продлится до 10 мая, а 21 мая комиссия определит победителя. Завершить ремонт проспекта подрядчик должен будет до 30 сентября.

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