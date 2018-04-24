В Краснодаре планируют построить четыре линии новых трамвайных путей
По словам Евгения Первышова, стоимость только
По словам Евгения Первышова, стоимость только
Об этом Первышов рассказал 24 апреля на брифинге. Речь идет о четырех линиях — на улице Московской до Петра Метальникова, в
«Стоимость только
Первышов добавил, что администрация сейчас занимается вопросом, связанным с
«Земельные участки, которые находятся на эксплуатируемой внутриквартальной или магистральной дороге, на других территориях никоим образом не должны были быть в свое время предоставлены. Идем по пути изъятия этих территорий обратно в муниципальную казну. Работа достаточно сложная», — цитирует мэра