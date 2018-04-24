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16:16 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре планируют построить четыре линии новых трамвайных путей

По словам Евгения Первышова, стоимость только строительно-монтажных работ — около 1 млрд рублей.

Источник: Кубань 24

Об этом Первышов рассказал 24 апреля на брифинге. Речь идет о четырех линиях — на улице Московской до Петра Метальникова, в Восточно-Кругликовском микрорайоне, с улицы Ставропольской в район Гидростроя и небольшом участке в сторону аэропорта.

«Стоимость только строительно-монтажных работ — около 1 млрд рублей. Мы рассчитываем, что такая помощь нам будет оказана. Может быть, не все сразу, может быть, частями приступим к реализации», — отметил мэр.

Первышов добавил, что администрация сейчас занимается вопросом, связанным с земельно-правовой документацией. Постоянно проводятся работы по изъятию земельных участков.

«Земельные участки, которые находятся на эксплуатируемой внутриквартальной или магистральной дороге, на других территориях никоим образом не должны были быть в свое время предоставлены. Идем по пути изъятия этих территорий обратно в муниципальную казну. Работа достаточно сложная», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

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