В Краснодаре планируют построить четыре линии новых трамвайных путей

Источник: Кубань 24

Об этом Первышов рассказал 24 апреля на брифинге. Речь идет о четырех линиях — на улице Московской до Петра Метальникова, в Восточно-Кругликовском микрорайоне, с улицы Ставропольской в район Гидростроя и небольшом участке в сторону аэропорта.

«Стоимость только строительно-монтажных работ — около 1 млрд рублей. Мы рассчитываем, что такая помощь нам будет оказана. Может быть, не все сразу, может быть, частями приступим к реализации», — отметил мэр.

Первышов добавил, что администрация сейчас занимается вопросом, связанным с земельно-правовой документацией. Постоянно проводятся работы по изъятию земельных участков.