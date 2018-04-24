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16:09 (мск), источник: ТАСС

Городскую свалку в Челябинске власти региона рассчитывают закрыть к июлю

Ранее планировалось, что объект, занимающий более 50 гектаров, закроют в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Городскую свалку в Челябинске закроют 1 июля, сообщил в рамках «Российской недели ГЧП» сообщил замглавы Челябинской области Руслан Гаттаров.

«Многострадальную челябинскую свалку, которую собирались закрыть еще с советских времен, мы закрываем 1 июля», — сказал он.

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Как сообщали в Министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров площади, объем накопленных отходов составляет, по последним данным, 16 млн кубометров. В год на свалку прибывает более 360 тыс. тонн отходов.

Ранее планировалось, что свалку закроют в 2018 году. Предполагалось, что с января 2018 года отходы бюджетных организаций будут перенаправлены на полигон поселка Полетаево, в дальнейшем на Полетаевский полигон будут перенаправлены и другие отходы. Рекультивация свалки была назначена на 2020−2021 годы, однако в связи с тем, что саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске, рекультивацию городской свалки сдвинут на более ранние сроки — 2018−2019 годы.

Рекультивация челябинской свалки входит в федеральный приоритетный проект «Чистая страна», целью которого является уменьшение экологического ущерба от захоронения отходов.

Реализация проекта предусматривает строительство экологически безопасных объектов термической переработки твердых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов), а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.

V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» проходит в Москве с 24 по 27 апреля. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд «Росконгресс» при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и Агентства стратегических инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером.

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