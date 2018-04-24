В Калининграде начался ремонт набережной Трибуца

Напомним, в начале апреля стало известно, что мэрия Калининграда выделяет 2,7 миллиона рублей на ремонт променада. Тендер выиграла компания «Акила», сбив изначальную цену контракта на 800 тысяч рублей (максимальная стоимость контракта составляла 3,5 млн рублей).

Известно, что до 11 мая этого года подрядчик должен восстановить не только тротуарные покрытия, но и отремонтировать подпорных стенки, скамейки, заменить урны.

Напомним, официальное открытие первой очереди набережной Трибуца состоялось почти три года назад — 13 мая 2015 года. Общая же сумма, потраченная на три этапа строительства, составила 1 миллиард и 90 миллионов рублей. После сдачи объекта он был передан на баланс «Калининградской службы заказчика».