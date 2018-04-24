Газ, пиво, транзит. «Газпром» допустил строительство «Северного потока — 3»
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заверил, что газовый монополист не продлит контракт с Киевом на транзит газа после 2019 года.
Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заверил, что газовый монополист не продлит контракт с Киевом на транзит газа после 2019 года.
Москва ни на каких обстоятельствах не продлит контракт с Киевом на транзит газа, истекающий после 2019 года, но поставки газа в Европу через территорию Украины могут продолжаться. Об этом заявил во вторник, 24 апреля, в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества
Медведев напомнил, что около двух лет назад президент России Владимир Путин поручил российскому газовому монополисту провести переговоры по транзиту газа через Украину по истечении контракта. Но отметил, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» пока не приступали к переговорам о будущем транзита, а лишь проводят консультации на эту тему. Их итогом могли бы стать не только объем, но и условия транзита. «С учетом сдвига нашего центра газодобычи, надо, чтобы Украина сделала свое предложение, но это относится не только к ставкам и объемам тарифа — очень много экономических условий транзита», — пояснил зампред «Газпрома».
Ранее он говорил, что «Газпром» может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме 10−15 млрд куб. м в год (сейчас этот объем достигает 94 млрд куб. м ежегодно).
Медведев также прокомментировал тот факт, что «Газпром» на прошлой неделе направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «Нафтогазом Украины». Арбитражные разбирательства, по его мнению, не только не помешают переговорам по этим вопросам, но могут и помочь. «Что касается нового договора на транзит, мы готовы к переговорам», — заявил он. Мяч, по его словам, на украинской стороне и Киев должен обосновать экономическую привлекательность транзита через украинскую территорию и саму возможность транзита.
Пока же, отметил Медведев, непонятно, на каких принципах будет организован транзит, какой будет тариф, ответить невозможно.
Пиво и «Северный поток — 2»
Зампред правления «Газпрома» разъяснил участникам форума в Берлине преимущества нового проекта «Северный поток — 2». Для этого он решил привести простой, но «немного искусственный пример».
«Известно, что Германия — лучший производитель пива», — начал Медведев. И рассказал о семье в составе Ганса и Гретхен, которые 50 лет занималась производством и поставкам пива на юге Германии. Пиво они довозили потребителям по одной дороге. Но поле, где выращивали хмель, истощилось. Завозить хмель из других регионов было невозможно. И Ганс и Гретхен перешли на новое поле, расположенное на севере Германии, где и урожайность была больше, и рядом была проложена современная магистраль. «А на старой — и рэкетиры нападали, и дорога была старая, в колдобинах», — сообщил зампред правления «Газпрома» (цитата по «Интерфаксу»).
«Так и у нас расстояние от новых центров газодобычи на 2000 км меньше. Эффект перехода на новую дорогу не пустяки — это сокращение затрат примерно на одну треть», — пояснил свою мысль Медведев.
«Без пива в принципе можно прожить, а без газа — нет», — заявил по этому поводу член правления австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер.
Для реализации проекта в Швейцарии создана компания Nord Stream 2 AG, которая полностью принадлежит «Газпрому».
Одной из самых заинтересованных в газопроводах из России по дну Балтийского моря стран является Германия. Две немецкие компании — Wintershall и Uniper — вместе с французской ENGIE, австрийской OMV и
Вклад каждой из компаний должен составить €950 млн. Общая сумма финансирования достигнет €4,75 млрд. Российский «Газпром» должен вложить в проект остальные 50%.
Германия также стала первой из пяти стран, выдавшей все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2». 31 января 2018 года это сделало Горное ведомство Штральзунда, которое одобрило строительство и использование 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и на суше в районе Лубмина (земля
Также оба необходимых разрешения на строительство газопровода в своих водах выдала Финляндия. 5 апреля Министерство экономики и занятости Финляндии одобрило строительство участка газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 374 км в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море. 12 апреля разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в финских водах в соответствии с местным законом о воде выдало Агентство по региональному управлению Южной Финляндии.
Сейчас процедуры по выдаче разрешений на «Северный поток — 2» проходят еще в трех странах, в водах которых будет проложен газопровод, — России, Швеции и Дании.
«Газпром» ожидает, что Швеция выдаст разрешение на строительство «Северного потока — 2» до конца апреля, заявил 24 апреля в эфире телеканала «Россия 24» Медведев.
«Северный поток — 3»
Зампред правления «Газпрома» также заявил во вторник, что компания может рассмотреть вопрос о строительстве еще одного газопровода в Европу. Компания, по его словам, всегда готова поставить в Европу столько газа, сколько будет необходимо, ведь у нее есть подтвержденные запасы, транспорт и строящиеся новые транспортные маршруты.
Ранее он говорил, что «Газпром» внимательно следит за сокращением добычи газа на месторождении Гронинген в Нидерландах, и за общим снижением добычи газа в ЕС. В марте 2018 года
В 2017 году экспорт российского газа в страны Евросоюза вырос на 8,4% и достиг 194,4 млрд куб. м. Доля российского газа в ЕС в 2017 году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году. Доля российского газа в европейском импорте газа превышает 60%. «Мы целевых показателей по доле не ставим, но снижать ее точно не будем», — отметил Медведев.
Два газопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — смогут поставлять в Европу 110 млрд куб. м газа ежегодно.