Данные Белстата: белорусы в марте резко стали богаче

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Размер номинальной начисленной средней заработной платы работников Беларуси существенно увеличился в марте по сравнению с февралем текущего года, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

Белстат во вторник 24 апреля опубликовал официальные данные по размеру зарплат, которые граждане республики получили месяцем ранее.

«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в марте 2018 года составила 926,8 рубля», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Таким образом, по сравнению с февралем текущего года белорусы получили на 76 рублей и 4 копейки больше.