Новые молдавские деньги: тяжелый путь в народ
Купюры — на монеты: в Нацбанке Молдовы рассказали о том, почему жители страны до сих пор не могут массово воспользоваться новыми деньгами номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев.
Купюры — на монеты: в Нацбанке Молдовы рассказали о том, почему жители страны до сих пор не могут массово воспользоваться новыми деньгами номиналом в 1, 2, 5 и 10 леев.
КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. В конце февраля этого года Национальный банк Молдовы (НБМ) ввел в обращение серию монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев.
Как ранее заявлял
Однако до сих пор лишь очень немногим удалось подержать в руках эти монеты. Более того, на просторах молднета появилось видео того, как продавец отказалась «отпустить» за новые монеты запрашиваемый покупателем товар. Корреспондент Sputnik попросил прокомментировать ситуацию с новыми деньгами Национальный банк.
Там пояснили, согласно местному законодательству, НБМ вводит деньги в экономику посредством лицензированных банков, которые запрашивают необходимое число наличности у Нацбанка, исходя из собственных потребностей — когда их запасы исчерпаны.
«Затем банки выдают наличность своим клиентам (ритейлерам, юридическим и физическим лицам и другим) и, таким образом, деньги попадают в экономику страны, в том числе, для выплаты заработных плат», — пояснили в
В Нацбанке подчеркнули, что с апреля монеты номиналом в 1 и 2 лея запрашиваются лицензированными банками и передаются им.
«Согласно полученной от банков информации, новые монеты в 1 и 2 лея переданы в филиалы по районам и уже циркулируют по территории республики. Также по запросу лицензированных банков Нацбанк введет в обращение и новые монеты номиналом в 5 и 10 леев», — отметили в НБМ.
Банкноты в 1, 5 и 10 леев (двухлеевой купюры в Молдове нет) будут циркулировать параллельно с монетами такого же достоинства. Постепенно по мере износа новые металлические деньги заменят бумажные. По прогнозам Национального банка, банкноты достоинством в 1, 5 и 10 леев перестанут циркулировать в национальной экономике в 2021—2022 годах.