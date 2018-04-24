В Казахстане планируют создать новый класс фермеров-животноводов
Казахстан разработал концепцию развития мясного животноводства до 2027 года.
Казахстан разработал концепцию развития мясного животноводства до 2027 года.
Казахстан намерен заработать на экспорте мяса 2,4 млрд долларов. Именно такого объема должен достичь рынок животноводства в стране к 2027 году, сообщает zakon.kz со ссылкой Astana TV.
Сегодня в правительстве обсудили концепцию новой программы по развитию животноводства. Потенциал этой отрасли в стране достаточно высокий, — заявил первый
За счет этого экспортная выручка от отрасли и должна составить 2,4 млрд долларов.
Так как открываются новые большие рынки. Необходимо еще раз обсудить все вопросы касательно запланированных мероприятий с соответствующими органами. Комплекс мер по развитию мясного животноводства должен быть предусмотрен в рамках внесения изменений и дополнений в Государственную программу развития АПК на 2017−2021 годы.