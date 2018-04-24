В Казахстане планируют создать новый класс фермеров-животноводов

Казахстан намерен заработать на экспорте мяса 2,4 млрд долларов. Именно такого объема должен достичь рынок животноводства в стране к 2027 году, сообщает zakon.kz со ссылкой Astana TV.

Сегодня в правительстве обсудили концепцию новой программы по развитию животноводства. Потенциал этой отрасли в стране достаточно высокий, — заявил первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев. В Казахстан планируют завезти порядка ста тысяч голов КРС, будет создан новый класс фермеров-животноводов.