В Узбекистане воссоздадут сеть магазинов «Океан»

Источник: Podrobno.uz

Интересно, что здесь республика пойдет по дорожке, проторенной во времена СССР. В конце 70-х годов в стране советов началось массовое строительство магазинов «Океан».

Цель была проста — обеспечить население качественной и дешевой рыбной продукцией. И она была достигнута — если в 60−70-е годы в Советском Союзе на прилавках магазинов рыбной продукции практически не было, то к середине 80-х потребление рыбы на душу населения достигло 18,6 килограмма.

При этом минимально необходимая норма потребления рыбы в стране установлена в размере 12 килограмм на человека, а в мире этот показатель составляет 16,6 килограммов.

Новая специализированная сеть магазинов должна появиться до конца 2019 года. Планируется, что помимо продажи в этих торговых комплексах будут организованы специальные рестораны и кафе, специализирующиеся на приготовлении блюд из морепродуктов. Подобная практика существовала и в советских магазинах «Океан».

Многие коренные ташкентцы до сих пор помнят флагманский магазин этой сети, располагавшийся возле бывшей гостиницы «Россия». Кроме того, живую рыбу продавали в специальных бассейнах на всех крупных рынках и в универмагах.

По словам первого заместителя председателя Ассоциации «Узбекбаликсаноат» Рухуллы Курбонова, для создания новых торговых комплексов будут использоваться как частные инвестиции, так и государственные.

«Для увеличения потребления рыбы необходимо направить все наши усилия в одном направлении — мы должны предложить населению удобные формы приобретения морепродуктов. Это небольшие магазинчики, крупные специализированные торговые комплексы, где будет продаваться только рыбная продукция. Они у нас были раньше, и мы их потеряли», — рассказал Курбонов в рамках заседания международного пресс-клуба.

Он также добавил, что в стране запланировано значительное увеличение объемов производства рыбы и, если параллельно не будут создаваться магазины, подобные «Океану», предприниматели просто не смогут реализовать выращенную продукцию.

Рухулла Курбонов также прокомментировал возможность увеличения стоимости рыбной продукции из-за использования зарубежных интенсивных технологий.

«Любая интенсивная технология предусматривает расходы на электроэнергию и комбикорма. Но это не значит, что цена будет резко увеличиваться. На сегодняшний день государство создало для производителей рыбы такие условия, при которых они не платят за землю, воду и другие ресурсы. Новые технологии позволят увеличить продуктивность рыбы с гектара и это даст возможность не увеличивать резко стоимость продукции, в целом сдерживать ценовые риски», — отметил он.

Источник.