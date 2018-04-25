В Волгоградской области отремонтируют более ста километров дорог

Эксперты особо подчеркивают, что контракты на выполнение дорожно-строительных работ заключены в этом году до наступления сезона — это позволило подрядчикам приступить к ремонту, как только наступило тепло. Продолжается участие региона в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это позволит отремонтировать в Волгоградской области в 2018 году свыше ста километров дорог — 62 объекта по региональному центру и территории области.

Дмитрий Калашников, председатель комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы: «Из них 54 — в городе Волгограде. Я уверен, что та тенденция, которая началась в 2014 году под руководством губернатора, успешно продолжится и в этом году, и на будущий период. Мы говорим о системной работе, мы понимаем, что нельзя навести порядок на всех дорогах за один год, но эта тенденция движется. И что немаловажно — те работы, которые мы видим, мы отремонтировали, они находятся в исправном состоянии. Есть замечания по тем или иным участкам полотна, но ремонт выполняется за счет гарантийных обязательств, уже без привлечения бюджетных средств, и тем самым складывается группа подрядчиков, которые выполняют свои обязанности качественно и в срок».