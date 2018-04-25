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12:15 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгоградской области отремонтируют более ста километров дорог

В Волгограде на одной из центральных улиц — улице Мира — идет дорожный ремонт. Участок от здания Главпочтамта до Нового экспериментального театра долгое время не видел комплексного обновления. Сейчас там укладывают новый асфальт.

Также в этом году в центральной части города обновят улицы Пражскую, Советскую, Скосырева, Глазкова и другие.

Обследование показывает, что дороги, которые были восстановлены в последние три года, успешно переносят зиму. С 2014 года в регионе принципиально изменился и подход к выбору подрядных организаций. Требования к ним самые высокие.

Эксперты особо подчеркивают, что контракты на выполнение дорожно-строительных работ заключены в этом году до наступления сезона — это позволило подрядчикам приступить к ремонту, как только наступило тепло. Продолжается участие региона в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это позволит отремонтировать в Волгоградской области в 2018 году свыше ста километров дорог — 62 объекта по региональному центру и территории области.

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Дмитрий Калашников, председатель комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской областной Думы: «Из них 54 — в городе Волгограде. Я уверен, что та тенденция, которая началась в 2014 году под руководством губернатора, успешно продолжится и в этом году, и на будущий период. Мы говорим о системной работе, мы понимаем, что нельзя навести порядок на всех дорогах за один год, но эта тенденция движется. И что немаловажно — те работы, которые мы видим, мы отремонтировали, они находятся в исправном состоянии. Есть замечания по тем или иным участкам полотна, но ремонт выполняется за счет гарантийных обязательств, уже без привлечения бюджетных средств, и тем самым складывается группа подрядчиков, которые выполняют свои обязанности качественно и в срок».

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