Мартовский транспортный коллапс в Витебске: уволен директор автопарка

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Директор «Автобусного парка № 1 г. Витебска» лишился своей должности после мартовского транспортного коллапса в городе, сообщила во вторник газета «Витебский курьер».

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Многие городские автобусы Витебска 22 марта не смогли выйти на маршруты из-за нехватки топлива. На следующий день его удалось закупить и пустить все рейсы по расписанию. Впоследствии стало известно, что парк задолжал Газпромнефти 950 тысяч рублей.

Как сообщает газета, после произошедшего лишился своей должности директор автопарка Валерий Иллюкович — он был уволен за «подрыв авторитета власти».

В настоящее время у транспортного предприятия новый руководитель — на этот пост назначили начальника отдела перевозок ОАО «Витебскоблавтотранс».