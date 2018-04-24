Мартовский транспортный коллапс в Витебске: уволен директор автопарка
Руководителя транспортного предприятия уволили за «подрыв авторитета власти».
Руководителя транспортного предприятия уволили за «подрыв авторитета власти».
МИНСК, 24 апр — Sputnik. Директор «Автобусного парка № 1 г. Витебска» лишился своей должности после мартовского транспортного коллапса в городе, сообщила во вторник газета «Витебский курьер».
Многие городские автобусы Витебска 22 марта не смогли выйти на маршруты
Как сообщает газета, после произошедшего лишился своей должности директор автопарка Валерий Иллюкович — он был уволен за «подрыв авторитета власти».
В настоящее время у транспортного предприятия новый руководитель — на этот пост назначили начальника отдела перевозок ОАО «Витебскоблавтотранс».
Как ранее сообщал Sputnik, по информации руководства предприятия, самоокупаемость «Автобусного парка № 1» — около 64%. Выходом из положения в парке называют увеличение стоимости проезда до 80 копеек, что для жителей Витебска является весьма существенным повышением (сейчас билет на городской автобус стоит 50 копеек).