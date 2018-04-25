Огромный склад контрабандных сигарет из Беларуси обнаружен в Литве

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) обнаружили в Алитусском районе крупный склад контрабандных белорусских сигарет, сообщило ведомство во вторник.

По данным литовских пограничников, на прошлой неделе полиция остановила в поселке Калдишкес автомобиль Volkswagen Sharan с литовскими номерами, который перевозил более 19 тысяч пачек белорусских сигарет Fest.

При отработке контактов водителя правоохранители проверили усадьбу в селе Талокияй Алитусского района, где обнаружили склад контрабандных сигарет из Беларуси — всего свыше 200 тысяч пачек.

«Стоимость этих сигарет в Литве, включая все налоги, составляет более 660 тысяч евро», — сказали в службе.