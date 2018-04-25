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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

На заправках «Башнефти» в Уфе подорожал бензин

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо.

Так, литр дизтоплива стоит сейчас 40,90 рубля. Бензин марки АИ-92 — 37,90 рубля, АИ-92 Atum — 38,50 рубля, АИ-95 — 40,60 рубля за литр.

Ранее в Уфе подскочили цены на бензин и дизтопливо на АЗС «Лукойла».

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