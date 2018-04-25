На заправках «Башнефти» в Уфе подорожал бензин
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо.
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УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправках компании «Башнефть» в башкирской столице вновь подорожали бензин и дизельное топливо.
Так, литр дизтоплива стоит сейчас 40,90 рубля. Бензин марки АИ-92 — 37,90 рубля, АИ-92 Atum — 38,50 рубля, АИ-95 — 40,60 рубля за литр.
Ранее в Уфе подскочили цены на бензин и дизтопливо на АЗС «Лукойла».