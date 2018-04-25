Источник: БЕЛТА

Местные дороги в Беларуси приведут в порядок к 2020 году. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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К настоящему моменту времени была проведена большая работа по наведению порядка на международных трассах, так как Беларусь является транзитной страной. Президент отметил, что в следующем году будет закончена дорога на Гродно.

Сейчас настало время вернутся к благоустройству местных дорог, которые связывают областные города с районными, а районы с агрогородками.