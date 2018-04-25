Депутаты перераспределили 170 млн рублей

Источник: Вести - Пермь

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы началась с отчета об итогах работы полиции в 2017 году. Перед депутатами выступил начальник городского управления МВД Алексей Туров. В течение последних трех лет в ведомстве отмечают значительное сокращение количества преступлений. Почти в два раза сократилась смертность в пьяных ДТП. Все это, по мнению депутатов, результат совместной работы, которую необходимо продолжать и в дальнейшем.

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Также были приняты изменения в городской бюджет. На различные статьи дополнительно перераспределили 170 миллионов рублей.