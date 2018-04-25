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08:54 (мск), источник: Вести - Пермь

Депутаты перераспределили 170 млн рублей

На пленарном заседании Пермской городской думы были приняты изменения в городской бюджет.

Источник: Вести - Пермь

Очередное пленарное заседание Пермской городской думы началась с отчета об итогах работы полиции в 2017 году. Перед депутатами выступил начальник городского управления МВД Алексей Туров. В течение последних трех лет в ведомстве отмечают значительное сокращение количества преступлений. Почти в два раза сократилась смертность в пьяных ДТП. Все это, по мнению депутатов, результат совместной работы, которую необходимо продолжать и в дальнейшем.

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Также были приняты изменения в городской бюджет. На различные статьи дополнительно перераспределили 170 миллионов рублей.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: «Дофинансируем расселение ветхого и аварийного жилья, это наш сквозной приоритет. Мы финансируем дополнительно проведение ремонтных работ во дворах, дороги и, конечно, новый проект, который сейчас достаточно успешно начал реализовываться нашими коллегами — это “Умный спорт”. Мы дофинансируем то, что нам жизненно важно и необходимо».

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