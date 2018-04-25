Крупнейший в России весовой завод планирует построить мощности в Узбекистане
По мнению экспертов, сейчас узбекистанцы получают некачественный и дорогой товар из Китая.
По мнению экспертов, сейчас узбекистанцы получают некачественный и дорогой товар из Китая.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Крупнейший в России производитель и поставщик электронных промышленных весов —
Предприятие на первом этапе намерено инвестировать не менее 100 миллионов рублей и организовать сборку в республике автомобильных и вагонных весов с нагрузкой от пяти до 150 тонн и выше.
«Сейчас мы находимся на этапе переговоров, рассматриваем площадку для будущих мощностей. Есть несколько вариантов — либо свободные экономические зоны, либо Ташкент или Самарканд. Это будет полноценное
По его словам, сегодня узбекский рынок обладает «бешеным» потенциалом, так как в стране не производится подобная высококачественная техника. Согласно анализу российской компании, практически весь рынок занят ширпотребом из Китая, который к тому же в несколько раз дороже прайсовых цен.
Еще одна проблема, заметил собеседник, что это оборудование завозят в Узбекистан не профильные компании, а торговые — которые могут продавать носки и тут же — высококлассные весы. В результате внутренний потребитель, отметил Потапов, получает дорогой и некачественный продукт, имеющий проблемы с сервисным обслуживанием.
«Мы планируем на начальном этапе выпускать продукцию примерно на 100 тысяч долларов в месяц, это
Отметим, что, по данным
Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов и увеличился на 33,9%.
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