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17:24 (мск), источник: Деловое сообщество

Подрядчику «Ростов-Арены» отказали в продлении сроков благоустройства

Арбитражный суд Ростовской области отказал АО «Крокус интернэшнл», являющимся подрядчиком строительства стадиона «Ростов-Арена», в продлении сроков благоустройства территории вокруг объекта.

Это следует из материалов, которые были опубликованы на сайте суда.

Напомним, иск застройщик подавал к министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона. В нем компания просила продлить срок исполнения контракта по обустройству территории вокруг стадиона с декабря 2017 года до конца апреля 2018 года.

Сам контракт на 1,3 млрд рублей был заключен в мае 2017 года. АО «Крокус интернэшнл» просили изменить сроки во внесудебном порядке, однако представители министерства ответили, что такой возможности в российском законодательстве о закупках нет.

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