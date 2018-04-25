Подрядчику «Ростов-Арены» отказали в продлении сроков благоустройства

Это следует из материалов, которые были опубликованы на сайте суда.

Напомним, иск застройщик подавал к министерству строительства, архитектуры и территориального развития региона. В нем компания просила продлить срок исполнения контракта по обустройству территории вокруг стадиона с декабря 2017 года до конца апреля 2018 года.