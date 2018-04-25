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10:43 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирску дополнительно выделят 150 млн рублей на ремонт дорог

Но в мэрии хотят получить в два раза больше.

Источник: Sibnovosti.ru

Областной бюджет увеличит финансирование дорожного фонда Новосибирска на 300 млн руб. Об этом сегодня на сессии горсовета сообщил его спикер Дмитрий Асанцев.

Половина этой суммы будет направлена на строительство продолжения ул. Титова и ул. Георгия Колонды (50 млн руб. и 100 млн руб. соответственно). Остальные средства направят на капремонт дорожной сети. Соответствующие бюджетные поправки депутаты законодательного собрания Новосибирской области планируют утвердить завтра на очередной сессии.

В мэрии сегодня заявили, что сумма должна быть как минимум в два раза больше.

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«Этого недостаточно в смысле ремонта дорог. Мы норматив, тем самым, не выполним тот, на который целились. Поэтому сегодня еще ведем переговоры, надеемся на понимание», — пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее глава города направил в адрес врио губернатора Андрея Травникова просьбу выделить дополнительно 300 млн руб. только на ремонт городских магистралей, не считая нового строительства.

«Сразу все сделать нельзя. Надо просто соблюдать нормативы. В прошлом году мы добились того, что объединенными усилиями, финансируя с разных сторон, мы отремонтировали 1,3 млн кв. м дорог. Это примерно около 10% площадей дорог, которые у нас есть. Если мы будем соблюдать этот норматив, эти темпы ремонта, то в ближайшие четыре или самый крайний срок пять лет мы приведем все дороги в нормативное состояние», — заявил глава Новосибирска.

По его словам, муниципалитет готов осваивать деньги по различным целевым программам. Например, по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» Новосибирск может забрать лимиты муниципальных образований, которые не успели подготовить проектно-сметную документацию и объявить конкурс по поиску подрядчиков. Но это создает опасность срыва сроков работ.

Правила программы в такой ситуации предусматривают санкции для регионов. Поэтому в областном правительстве ранее заявили о возможном перераспределении средств.

В Новосибирске, как сообщил мэр, подготовлены проекты на 146 млн руб. Но решение о выделении средств нужно принять до конца апреля. Иначе до конца сезона городские дорожники рискуют не успеть выполнить все работы.

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