«Газпром» и «Узбекнефтегаз» продлевают соглашение по месторождению Шахпахты
Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел.
Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. «Газпром» и «Узбекнефтегаз» договорились продлить действие соглашения о разделе продукции по проекту доразработки месторождения Шахпахты в Узбекистане, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
«Действие СРП заканчивается в 2019 году, и стороны пришли к обоюдному решению, что в соответствии с условиями СРП и законодательством республики Узбекистан срок его действия должен быть продлен на пять лет, до 2024 года», — сказал Маркелов в интервью журналу «Газпром».
Кроме того, компании продолжают переговоры по согласованию условий СРП по разработке месторождения Джел, отметил он. Месторождение было открыто в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы месторождения составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.
В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее участие «Газпрома» в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). С 2004 года «Газпром» на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.
В 2017 году Газпром и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о совместных геологоразведочных работах и организации