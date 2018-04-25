Апрельский снегопад на две недели отсрочил посевную кампанию в Свердловской области

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24 апреля в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. Снег идет и 25 апреля.

«Из-за снегопада сдвигаются сроки посевной [кампании], уже сдвинулись на две недели. Этот снег пока не несет ничего отрицательного, потому что температуры не низкие, нормальные. Благодаря ему будет влаги больше… верхний слой почвы становится влажным — это хорошо… Зимой снега было очень мало, земля сейчас постепенно оттаивает, но так как не было сильно низких температур, то зимовка озимых культур, фруктовых деревьев, кустарников прошла нормально», — сказал Карпухин.

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Он добавил, было опасение, что будет мало влаги, но выпавший в конце апреля снег решил эту проблему. По словам начальника управления по научно-исследовательской деятельности УрГАУ Бориса Воронина, незначительная часть озимых культур все-таки погибла. «Плюс снега в том, что добавиться влаги, который было мало. Поэтому снегопад с одной стороны задерживает сроки посевной, но очень хорошо добавить влаги, что в конечном итоге может положительно казаться на урожае», — сказал Карпухин.

Ранее первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов сообщил ТАСС, что в этом году свердловским аграриям из областного бюджета будет выделено 335 млн рублей на приобретение новой сельскохозяйственной техники.

В целом поддержка сферы АПК составит более 4 млрд рублей, региональные власти субсидируют сельхозпроизводителям почти 40% стоимости техники.