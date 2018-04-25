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12:14 (мск), источник: ТАСС

Апрельский снегопад на две недели отсрочил посевную кампанию в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Снегопад, который второй день наблюдается на территории Свердловской области, на две недели отсрочил начало посевной кампании в регионе. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Михаил Карпухин.

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Источник: Reuters

24 апреля в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. Снег идет и 25 апреля.

«Из-за снегопада сдвигаются сроки посевной [кампании], уже сдвинулись на две недели. Этот снег пока не несет ничего отрицательного, потому что температуры не низкие, нормальные. Благодаря ему будет влаги больше… верхний слой почвы становится влажным — это хорошо… Зимой снега было очень мало, земля сейчас постепенно оттаивает, но так как не было сильно низких температур, то зимовка озимых культур, фруктовых деревьев, кустарников прошла нормально», — сказал Карпухин.

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Он добавил, было опасение, что будет мало влаги, но выпавший в конце апреля снег решил эту проблему. По словам начальника управления по научно-исследовательской деятельности УрГАУ Бориса Воронина, незначительная часть озимых культур все-таки погибла. «Плюс снега в том, что добавиться влаги, который было мало. Поэтому снегопад с одной стороны задерживает сроки посевной, но очень хорошо добавить влаги, что в конечном итоге может положительно казаться на урожае», — сказал Карпухин.

Ранее первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов сообщил ТАСС, что в этом году свердловским аграриям из областного бюджета будет выделено 335 млн рублей на приобретение новой сельскохозяйственной техники.

В целом поддержка сферы АПК составит более 4 млрд рублей, региональные власти субсидируют сельхозпроизводителям почти 40% стоимости техники.

Губернатор Евгений Куйвашев 22 марта на заседании правительства ориентировал кабинет министров и сельхозпредприятия на организованное и своевременное выполнение весенних полевых работ. Глава региона призвал ответственные ведомства максимально оперативно принимать меры для обеспечения доступа сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам, своевременного приобретения семян, удобрений, техники и топлива.

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