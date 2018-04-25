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12:21 (мск), источник: Новости Перми

Строительство фонтана на эспланаде обжалуют через суд

Пермский правозащитник Денис Галицкий обратился в суд с требованием запретить строительство фонтана на эспланаде без разрешения на строительство и без проведения экспертизы, подтверждающей безопасность строительства.

На городской эспланаде начались работы по возведению светомузыкального фонтана, строительство которого планируют закончить уже к концу этого года.

В настоящее время на огороженной территории строительная техника сооружает котлован для технического подземного этажа будущего фонтана.

Денис Галицкий сообщил, что после обращения в краевую прокуратуру по факту самовольного строительства без необходимых разрешений и без экспертизы безопасности надзорный орган никак не отреагировал на обращение, поэтому пришлось обращаться в суд с требованием запретить строительство фонтана на эспланаде без соответствующего разрешения.

Во время загрузки произошла ошибка.

По мнению истца, это не просто благоустройство, а полноценное строительство, поскольку сооружение будет размерами 40 на 25 метров и с подземным этажом, где будет располагаться множество электронасосов и прочего оборудования.

«Отсутствие разрешения на строительство такого громадного подземного сооружения, по крыше которого вам предстоит прогуливаться, совершенно не скрывается — на информационном стенде прямым текстом написано “благоустройство” и никакого упоминания о разрешительной документации», — подчеркивает Галицкий в своей записи.

Напомним, ранее с критикой реконструкции эспланады выступил председатель краевого союза архитекторов Виктор Воженников. Он написал в блоге, что было проведено некое подобие конкурса без формирования условий и профессионального жюри. Как именно были отобраны три проекта и кто определил победителя, также не известно.

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