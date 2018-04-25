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14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Из нового генплана Казани пропали два озера

В столице Татарстана два озера на пересечении улицы Чуйкова с проспектом Амирхана исчезли из нового генплана. Проект документа, который планируют принять уже в этом году, опубликован на сайте исполкома города.

Источник: Комсомольская правда

Проект был разработан московским «Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана города Москвы» и предполагает, что территорию под озерами отдадут под многоэтажную застройку.

Отметим, что дома на месте озер должны были появиться еще в 1980-е годы, но местные жители приложили усилия для сохранение водоемов. Против воли народа решили не идти и озера сохранились на своем месте.

Так, согласно ГК РФ, генпланы городских округов принимаются на срок не менее 20 лет. При этом действующий генплан Казани был принят в 2007 году, то есть 11 лет назад.

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