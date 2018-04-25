Из нового генплана Казани пропали два озера

Источник: Комсомольская правда

Проект был разработан московским «Научно-исследовательским и проектным институтом генерального плана города Москвы» и предполагает, что территорию под озерами отдадут под многоэтажную застройку.

Отметим, что дома на месте озер должны были появиться еще в 1980-е годы, но местные жители приложили усилия для сохранение водоемов. Против воли народа решили не идти и озера сохранились на своем месте.