Правительство РФ выделило Крыму 935 млн руб на расселение аварийного жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделило 935 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Крыму и Севастополе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделило 935 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Крыму и Севастополе.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
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В соответствии с документом, в Республике Крым общая площадь жилья, которая подлежит расселению, составляет 13,43 тыс кв м, переселению подлежат 950 человек. В Севастополе — 10,55 тыс кв м и 770 человек.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что программу переселения жильцов из аварийного фонда в Крыму в 2018 году профинансируют на 500 миллионов рублей.