Правительство РФ выделило Крыму 935 млн руб на расселение аварийного жилья

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

«Направить средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на установление Республике Крым и городу Севастополю лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в размере 935068860 рублей, в том числе Республике Крым — 517741405 рублей и городу Севастополю — 417327455 рублей», —говорится в документе.

В соответствии с документом, в Республике Крым общая площадь жилья, которая подлежит расселению, составляет 13,43 тыс кв м, переселению подлежат 950 человек. В Севастополе — 10,55 тыс кв м и 770 человек.