Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Странный обряд существует у цыган после первой брачной ночи
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Россиян обманывают с жильем в Болгарии
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию свадебных платьев
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
В России отменяются сберегательные сертификаты и сберкнижки
В Сеть попала откровенная фотосессия Собчак
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
ВАДА поддержало намерение МОК оспорить решение CAS по россиянам
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Брижит Макрон в платье Louis Vuitton блистала на ужине
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
12Акции протеста в Армении
12:22 (мск), источник: РИА Крым

Правительство РФ выделило Крыму 935 млн руб на расселение аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделило 935 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Крыму и Севастополе.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

«Направить средства государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на установление Республике Крым и городу Севастополю лимитов предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в размере 935068860 рублей, в том числе Республике Крым — 517741405 рублей и городу Севастополю — 417327455 рублей», —говорится в документе.

В соответствии с документом, в Республике Крым общая площадь жилья, которая подлежит расселению, составляет 13,43 тыс кв м, переселению подлежат 950 человек. В Севастополе — 10,55 тыс кв м и 770 человек.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что программу переселения жильцов из аварийного фонда в Крыму в 2018 году профинансируют на 500 миллионов рублей.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
Путин осудил применение военной силы в обход Совбеза ООН
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
В США рассказали о российском оружии «Судного дня»
Что такое ДНК и почему эта молекула так важна
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Дефицит бюджета Пенсионного фонда увеличится в 2,4 раза
Физики объяснили цельность одежды
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки Фильм «У ангела ангина» расскажет о потерянном послевоенном поколении и о любви
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь