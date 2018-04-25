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14:05 (мск), источник: Kazinform

Провал программы по экспорту мяса объяснил Умирзак Шукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель Премьер-Министра-министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев рассказал, почему Казахстану так и не удалось выйти на ежегодный экспорт 60 тысяч тонн мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Первой причиной, по его словам, стала неверная статистика, из которой делались вычисления, а вся программа была выстроена на математике. Расчеты исходили из наличия в Казахстане одного миллиона скота, которого по факту не оказалось.

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«Если вдруг в базе не оказалось миллиона голов, весь расчет падает. Второй момент, та программа была в основном ориентирована на российский рынок. В России произошли определённые события, девальвация, валюта упала, и экспорт туда нам стал невыгодным. И ряд других мелких событий», — сказал он журналистам в кулуарах форума Американской торговой палаты в Астане.

При этом он подчеркнул возросший уровень замещения импорта. Если раньше он составлял 50 тысяч тонн, то сейчас эта цифра 15 тысяч тонн.

«Мясо никуда не пропало, просто выросло внутреннее потребление. Сейчас мы говорим о том, что постепенно закроем внутреннее потребление, насколько сможем. Потребление сейчас 97%. Кто будет везти мясо за тридевять земель, если его можно здесь продать? А все, что останется, будем экспортировать. Сейчас мы ориентируемся больше на Китай, по баранине — на арабские страны, по птице — тоже (…) Мы сейчас не хотим ставить индикаторы, время покажет, главное, чтобы мясо было в стране, чтобы мы производили, а куда экспортировать рыночная ситуация покажет, а то вдруг как с Россией будет. Но мы знаем точно, что мясо будет востребовано», — заключил У. Шукеев.

Напомним, по плану, принятом в 2011 году, Казахстан к 2016 году должен был увеличить экспортный потенциал мяса до 60 тысяч тонн, и прежде всего говядины.

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