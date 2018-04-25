Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
Как увлечь школьников наукой: два реальных примера
Президент Франции ответил на слова Путина о грубейшем нарушении
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Ванесса Паради вышла в свет с женихом
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
14:14 (мск), источник: Клопс.ru

Алексей Силанов поручил запустить солнечные часы на Нижнем озере до ЧМ

Глава Калининграда отметил, что необходимо отремонтировать и запустить часы на набережной Нижнего озера до начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Алексей Силанов осмотрел достопримечательность во время выездного совещания, нацеленного на проверку готовности городских объектов к ЧМ-2018. Мэр указал, что нужно найти возможность оперативно обновить архитектурную композицию на Нижнем озере, чтобы солнечные часы стали не только декоративным элементом городского пейзажа, но и помогали калининградцам и гостям города узнавать время.

Сейчас на Нижнем озере также восстанавливают мозаику. Из-за холодов к работам приступили позже, чем планировалось.

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Как изменится климат на Земле через 100 лет
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Росфинмониторинг: чиновники вывели в офшоры миллиарды рублей
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь