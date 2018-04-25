Алексей Силанов поручил запустить солнечные часы на Нижнем озере до ЧМ
Глава Калининграда отметил, что необходимо отремонтировать и запустить часы на набережной Нижнего озера до начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает
Глава Калининграда отметил, что необходимо отремонтировать и запустить часы на набережной Нижнего озера до начала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает
Алексей Силанов осмотрел достопримечательность во время выездного совещания, нацеленного на проверку готовности городских объектов к ЧМ-2018. Мэр указал, что нужно найти возможность оперативно обновить архитектурную композицию на Нижнем озере, чтобы солнечные часы стали не только декоративным элементом городского пейзажа, но и помогали калининградцам и гостям города узнавать время.
Сейчас на Нижнем озере также восстанавливают мозаику.