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14:15 (мск), источник: РИА Новости

«Нафтогаз» опроверг сообщения о возобновлении закупок у «Газпрома»

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. НАК «Нафтогаз Украины» опровергает информацию СМИ о возобновлении закупок газа у российского «Газпрома», говорится в сообщении украинской компании.

Источник: РИА Новости

В среду информагентство «Украинские новости» сообщило со ссылкой на источник, что 25 апреля «Нафтогаз» возобновил закупки газа у «Газпрома» и что газ заходит через станцию «Суджа», объем поставок составляет 21 миллион кубов.

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«Нафтогаз» не получает газ от «Газпрома». «Нафтогаз» не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, которые поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016—2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза», обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

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