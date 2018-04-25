Региональные власти утвердили место для строительства автомобильного моста через Калининградский залив

Новый мост пройдёт от микрорайона им. Космодемьянского до посёлка Шоссейное через залив. Он замкнёт Окружную дорогу.
Этим же документом утверждены планировки четырёх будущих очередей Приморского кольца. Это третья (от микрорайона им. А. Космодемьянского до подъезда к Светлому), шестая (от Светлого до развязки Переславское — Круглово), восьмая (от улицы Емельянова до трассы Калининград — Долгоруково) и десятая очереди (до трассы Калининград — Мамоново).
Строительство моста через Калининградский залив входит в генеральный план города, рассчитанный до 2035 года. Ранее власти города отказывались строить этот мост, объясняя, что затраты слишком велики. В 2017 году предлагали построить объект на деньги от системы «Платон». Несколько лет назад обсуждалось привлечение частного инвестора на строительство этой дороги. После её открытия она могла бы стать платной.