Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему лучше не ходить ходить в туалет, если проснулись ночью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
"Сам вдоволь хлебнул": эмигрант из РФ о переезде с семьей
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности
Жасмин показала редкое фото сына
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
15:59 (мск), источник: Клопс.ru

Региональные власти утвердили место для строительства автомобильного моста через Калининградский залив

Правительство Калининградской области утвердило документацию по планировке автомобильного моста через Калининградский залив. Данные размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Клопс.ru

Новый мост пройдёт от микрорайона им. Космодемьянского до посёлка Шоссейное через залив. Он замкнёт Окружную дорогу.

Этим же документом утверждены планировки четырёх будущих очередей Приморского кольца. Это третья (от микрорайона им. А. Космодемьянского до подъезда к Светлому), шестая (от Светлого до развязки Переславское — Круглово), восьмая (от улицы Емельянова до трассы Калининград — Долгоруково) и десятая очереди (до трассы Калининград — Мамоново).

Строительство моста через Калининградский залив входит в генеральный план города, рассчитанный до 2035 года. Ранее власти города отказывались строить этот мост, объясняя, что затраты слишком велики. В 2017 году предлагали построить объект на деньги от системы «Платон». Несколько лет назад обсуждалось привлечение частного инвестора на строительство этой дороги. После её открытия она могла бы стать платной.

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
Сделать деньги
США потребовали от банков доступ к счетам российских олигархов
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица»
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Ирина Шейк подогрела слухи о беременности Модель продемонстрировала округлившийся живот.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь