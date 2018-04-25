Региональные власти утвердили место для строительства автомобильного моста через Калининградский залив

Этим же документом утверждены планировки четырёх будущих очередей Приморского кольца. Это третья (от микрорайона им. А. Космодемьянского до подъезда к Светлому), шестая (от Светлого до развязки Переславское — Круглово), восьмая (от улицы Емельянова до трассы Калининград — Долгоруково) и десятая очереди (до трассы Калининград — Мамоново).

Строительство моста через Калининградский залив входит в генеральный план города, рассчитанный до 2035 года. Ранее власти города отказывались строить этот мост, объясняя, что затраты слишком велики. В 2017 году предлагали построить объект на деньги от системы «Платон». Несколько лет назад обсуждалось привлечение частного инвестора на строительство этой дороги. После её открытия она могла бы стать платной.