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16:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66 руб./$

Аналитики Morgan Stanley назвали рубль «слабейшим звеном» на рынках инструментов с фиксированной доходностью.

ЦБ: $ 61.7494   +0.09 € 75.3281   +0.12 ММВБ: $ 62.0875   +0.47 € 75.6850   +0.30
Источник: Reuters

По их прогнозам, после небольшого восстановления рубль упадет до 66 руб./$. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. Сейчас, согласно данным Московской биржи, доллар стоит 62,04 руб./$.

В Morgan Stanley объясняют, что впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары доллар-рубль собирается пересечь 200-дневную. Такую фигуру называют «смертельным крестом» — это значит, что краткосрочный тренд на рост закончится, и рынок начнет двигаться вниз. Три года назад в подобной ситуации российская валюта за полгода подешевела на 30%.

Рубль резко подешевел после того, как 6 апреля США объявили о расширении санкций против россиян и российских компаний за «злонамеренную деятельность». 16 апреля российский валютный рынок неожиданно получил поддержку. На сообщении The Washington Post о том, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на торгах Мосбиржи. При этом, по словам главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, к показателям начала апреля (58 руб./$) курс рубля в ближайшие два-три месяца не вернется.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Дональд Трамп отложил падение рубля».

Следите за развитием темы «Падение курса рубля»
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