Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66 руб./$
Аналитики Morgan Stanley назвали рубль «слабейшим звеном» на рынках инструментов с фиксированной доходностью.
Аналитики Morgan Stanley назвали рубль «слабейшим звеном» на рынках инструментов с фиксированной доходностью.
По их прогнозам, после небольшого восстановления рубль упадет до 66 руб./$. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. Сейчас, согласно данным Московской биржи, доллар стоит 62,04 руб./$.
В Morgan Stanley объясняют, что впервые с июля 2015 года 50-дневная скользящая средняя пары
Рубль резко подешевел после того, как 6 апреля США объявили о расширении санкций против россиян и российских компаний за «злонамеренную деятельность». 16 апреля российский валютный рынок неожиданно получил поддержку. На сообщении The Washington Post о том, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры, доллар подешевел на торгах Мосбиржи. При этом, по словам главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, к показателям начала апреля (58 руб./$) курс рубля в ближайшие
Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Дональд Трамп отложил падение рубля».