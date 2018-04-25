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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии стали меньше зарабатывать

Изменилась и покупательная способность.

Источник: Reuters

Башкортостанстат опубликовал данные о средних доходах граждан за февраль 2018 года. По сравнению с цифрами аналогичного периода 2017-го, жители республики стали меньше зарабатывать.

Так, средние доходы составляют, по официальным данным, 25104 рубля в месяц. В то время, как год назад эта цифра была 25151,2 рубля.

Изменилась также покупательская способность местных жителей. Так, в январе-феврале 2018 года жители Башкирии могут больше позволить себе яиц, сахара, муки, а вот на говядину, рыбу, картофель, масло и хлеб приходится тратить больше.

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