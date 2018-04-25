Жители Башкирии стали меньше зарабатывать

Источник: Reuters

Башкортостанстат опубликовал данные о средних доходах граждан за февраль 2018 года. По сравнению с цифрами аналогичного периода 2017-го, жители республики стали меньше зарабатывать.

Так, средние доходы составляют, по официальным данным, 25104 рубля в месяц. В то время, как год назад эта цифра была 25151,2 рубля.