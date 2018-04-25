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17:27 (мск), источник: РИА Новости

Цены в петербургских отелях выросли на 150%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. За месяц до Петербургского международного экономического форума в городе забронировали практически все пятизвездочные гостиницы, сообщает онлайн сервис путешествий OneTwoTrip.

Источник: РИА Новости

В других системах бронирования похожая ситуация.

Сервис проанализировал спрос и предложение на гостиницы в Петербурге в период проведения Международного экономического форума (24—26 мая). Эксперты сравнили количество и стоимость доступных вариантов со средними показателями мая.

В дни ПМЭФ цены в гостиницах уровня 3−5 звезд оказались выше в 2,5 раза в сравнении со средней стоимостью проживания в Петербурге в мае. Примечательно, что в дни проведения форума цены на проживание в гостиницах категории ниже 3*, а также в хостелах и апартаментах, практически не изменились.

По данный момент на 23—26 мая в Санкт-Петербурге забронировано более 70% номерного гостиничного фонда. Наибольшее количество доступных номеров отмечается лишь в сегменте гостиниц среднего и низкого класса — категории «3 звезды» и ниже.

Из «пятизвездочных» гостиниц при проживании «на три ночи» (с 23 по 26 мая) доступно шесть вариантов, в среднем, за 46 000 рублей в сутки. Для сравнения — средняя стоимость проживания в подобных гостиницах в мае, вне дат проведения форума, ровно в два раза ниже — 23 000 рублей.

Похожую картину показывает и Booking.com. В этой системе на указанные даты есть возможность забронировать места в пяти отелях 5*. Цена начинается от 105 тысяч рублей за номер с 23 по 26 мая. Самое дорогое из оставшихся предложений — 198 тысяч рублей.

На 1−2 ночи можно остановиться только в трех из 20 пятизвездочных гостиницах города на Неве, сообщает OneTwoTrip. Цена номера — от 46 до 64 рублей. На момент публикации материала, Booking.com предлагает всего два отеля. Правда, стоимость проживания ниже — 42−50 тысяч рублей за сутки.

Для сравнения, в мае проживание в таких отелях стоит в среднем 12−20 тысяч рублей в сутки за номер.

«Каждый год во время ПМЭФ мы видим высокий спрос на пятизвездочные и четырехзвездочные гостиницы. Однако, если в прошлом году, даже за пару дней до форума, можно было найти свободные варианты, то в этом году, уже за месяц до ПМЭФ, мест в пятизвездочных гостиницах почти не осталось, — комментирует Максим Карауш, директор гостиничного направления OneTwoTrip. —  Варианты, доступные для бронирования, предлагают в основном только размещение от трех суток».

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