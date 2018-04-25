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17:28 (мск), источник: "Российская газета"

Петербуржцы получили право на шесть квадратных метров природы

Новые правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые скоро будут утверждены в Санкт-Петербурге, заставят застройщиков раскошелиться по крайней мере на два новых вида работ: теперь девелоперы будут обязаны озеленять кварталы новостроек и отводить там на паркингах специальные места для зарядки электромобилей.

Соответствующие поправки уже одобрила комиссия по землепользованию и застройке. Что это значит? Отныне подрядчикам, которые ведут жилищное строительство, придется изначально закладывать в свои проекты места для скверов и газонов. Причем рассчитывать их размер нужно будет исходя из планируемого количества будущих жильцов ЖК. По новым нормативам на одного человека должно приходиться не менее шести квадратных метров зеленых насаждений.

Это, конечно, заставит умерить аппетиты застройщиков, но зато повысит привлекательность вновь обживаемых районов Петербурга, говорят эксперты.

Что касается электророзеток для электромобилей, то новые поправки в ПЗЗ обяжут застройщиков еще на этапе возведения здания предусмотреть в паркинге несколько машино-мест, к которым возможно подсоединить зарядную станцию.

А после того как поправки вступят в законную силу, застройщики должны будут проектировать жилые дома и паркинги при них уже с заправочными станциями. Без этого обязательного дополнения нельзя будет получить разрешение на строительство. В поправках к ПЗЗ определены и новые нормативы: на каждые 1600 квадратных метров квартир потребуется создание одного машино-места для электрокара. По оценкам экспертов, создание одной АЗС для электромобилей обходится примерно в два миллиона рублей.

Стоит сказать, что застройщики в целом восприняли это нововведение спокойно.

— Что касается озеленения, то никаких возражений эта норма у меня не вызывает, — говорит Александр Лелин, генеральный директор одной из строительных компаний Петербурга.

Сложнее, по его словам, обстоят дела с электрозарядными станциями. Пока не совсем понятно, как они будут устанавливаться на открытых площадках. И если в подземных паркингах жилых комплексов класса люкс или комфорт установка зарядных станций вопросов у строителей не вызывает, то для домов класса стандарт особенности установки таких электророзеток для машин надо еще изучить.

Кстати, сегодня электрозарядных станций в Петербурге всего 27, а электромобилями пользуются 47 автовладельцев. Еще порядка 30 водителей пользуются гибридными моделями.

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