При победе заявки Екатеринбурга ЭКСПО-2025 посетят представители 150 стран

Источник: РИА Новости

«Мы ожидаем порядка 150 стран, представители которых посетят эту выставку (ЭКСПО-2025). Конечно, это мощнейший толчок к взаимоотношениям, открытости, возникновению доверия между странами, и мне кажется, это очень важно, особенно в современных условиях», — сказала Сагайдак журналистам на приеме для глав дипмиссий стран-членов Международного бюро выставок (МБВ) в Москве.

Она также подчеркнула, что ЭКСПО — это глобальный проект.

«И мне кажется, он вне политики. У России очень достойная заявка, (это) очень достойный кандидат, и очень серьезные ожидания от нашего проекта, что все состоится, как мы хотим, несмотря на то, что бушует в политическом мире», — добавила глава заявочного комитета.

По её словам, всех интересует, действительно ли Россия выполнит свои обязательства.