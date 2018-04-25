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22:03 (мск), источник: Zakon.kz

Сколько будет стоить доллар в Казахстане в ближайшие месяцы

Независимые эксперты поделились своим мнением.

ЦБ: $ 61.7494   +0.09 € 75.3281   +0.12 ММВБ: $ 62.3475   +0.73 € 75.8875   +0.51
Источник: Zakon.kz

Независимые эксперты рассказали, сколько в ближайшие месяцы будет стоить доллар, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Валютные качели «раскачаются» от 328 до 338 тенге за один «зелёный». Именно такой коридор наиболее вероятен, считают аналитики.

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Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:

— На ближайшую перспективу диапазон колебания, то, что я технически и фундаментально ожидаю, это 328−338 тенге за доллар. Мы не ждем резкой девальвации. Пока в приоритете стабильность, несмотря на внешние шоки.

В ближайшие три месяца на курс будут влиять сезонные факторы. Майские праздники и отпуска могут опустить доллар до 315 тенге. И это станет максимальной отметкой для тенге. А вот минимальной будет 344.

Так сильно казахстанские деньги могут упасть на новостях из США. Уже скоро Штаты объявят процентную ставку, по которой американские банки будут предоставлять в кредит свои избыточные резервы. Отразятся и соглашения, к которым приведет встреча США, Северной Кореи и Китая. Пока же ситуация стабильна.

Чтобы минимизировать потери, аналитики по-прежнему советуют хранить сбережения в разных валютах: тенге, долларах и евро. А вот криптовалюту эксперты не жалуют.

Мария Сальникова, финансовый консультант TeleTrade:

— С января 2018 года рынок капитализации криптовалют потерял более 50%. На протяжении апреля восстановление составило порядка 4−5%. То есть потихоньку. Но это все не тот масштаб вливания, который мы видели в 2017 году. Интерес населения к крипторынку растет на том, что был год назад. И сейчас очень большая угроза потерять деньги, вложиться неправильно, не понимая процессов и что стоит за криптовалютами.

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