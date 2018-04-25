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21:59 (мск), источник: Informburo.kz

Алматинцам вернут деньги за отопление

При утверждении тарифа для тех, у кого нет приборов учёта тепловой энергии, не учли реальную температуру наружного воздуха.

Источник: Informburo.kz

Жителям Алматы энергетики вернут деньги за отопление. Об этом заявил замруководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Бауыржан Кайырбек, сообщает Astana.TV.

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По словам Бауыржана Кайырбека, при утверждении тарифа для тех, у кого нет приборов учёта тепловой энергии, не учли реальную температуру наружного воздуха. Она была несколько выше утвержденной. Потребителям вернут разницу.

«Для города Алматы — это минус 1,8 градусов. Но по факту отопительного периода по данным “Казгидромет” температура может быть выше, не — 1,8, а 0 либо +1. И эту разницу Алматинские тепловые сети должны вернуть для потребителей. В прошлом году сумма перерасчета составила 289 млн тенге. В текущем году мы будем проводить в мае, июне и до июля планируем, что эту работу завершим. Сумма точная на 2018 года ещё не определена», — сообщил заместитель руководителя ДКРЕМиЗК Алматы Бауыржан Кайырбек.

20 марта жители Алматы массово пожаловались на большие суммы в квитанциях за отопление и горячую воду. Тогда в ТОО «Алматинские тепловые сети» заявили, что это связано с повышением тарифа на услуги подрядных организаций и аномальные морозы, которые были в регионе в конце января.

1 апреля в Алматы повысили плату за горячую воду и отопление. Это уже второе повышение с начала года. С учётом новых ставок за год тепло для алматинцев подорожало на 10%.

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