Алматинцам вернут деньги за отопление
При утверждении тарифа для тех, у кого нет приборов учёта тепловой энергии, не учли реальную температуру наружного воздуха.
При утверждении тарифа для тех, у кого нет приборов учёта тепловой энергии, не учли реальную температуру наружного воздуха.
Жителям Алматы энергетики вернут деньги за отопление. Об этом заявил замруководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Бауыржан Кайырбек, сообщает Astana.TV.
По словам Бауыржана Кайырбека, при утверждении тарифа для тех, у кого нет приборов учёта тепловой энергии, не учли реальную температуру наружного воздуха. Она была несколько выше утвержденной. Потребителям вернут разницу.
«Для города Алматы — это минус 1,8 градусов. Но по факту отопительного периода по данным “Казгидромет” температура может быть выше, не — 1,8, а 0 либо +1. И эту разницу Алматинские тепловые сети должны вернуть для потребителей. В прошлом году сумма перерасчета составила 289 млн тенге. В текущем году мы будем проводить в мае, июне и до июля планируем, что эту работу завершим. Сумма точная на 2018 года ещё не определена», — сообщил заместитель руководителя ДКРЕМиЗК Алматы Бауыржан Кайырбек.
20 марта жители Алматы массово пожаловались на большие суммы в квитанциях за отопление и горячую воду. Тогда в ТОО «Алматинские тепловые сети» заявили, что это связано с повышением тарифа на услуги подрядных организаций и аномальные морозы, которые были в регионе в конце января.
1 апреля в Алматы повысили плату за горячую воду и отопление. Это уже второе повышение с начала года. С учётом новых ставок за год тепло для алматинцев подорожало на 10%.