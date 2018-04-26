Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Что будет, если «закончились права»
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
5 самых неожиданных направлений на майские праздники
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
8Главное требование митингующих жителей Армении исполнено
12В тени войны
01:38 (мск), источник: РИА Новости

Пассажиры Emirates смогут регистрировать и сдавать багаж из дома

ДУБАЙ, 26 апр — РИА Новости. Авиакомпания Emirates запустила услугу регистрации и сдачи багажа из дома, сообщает издание Gulf News.

Источник: РИА Новости

Пассажиры могут сдать до семи предметов багажа выезжающему на дом сотруднику авиакомпании за дополнительную плату. Услуга предоставляется по всем классам обслуживания.

Сотрудник авиакомпании взвешивает багаж и прикрепляет бирки, а также регистрирует пассажиров на рейс и выдаёт им посадочные билеты в любом месте в Дубае, которое выбрал пассажир. Это может быть дом, отель или офис. Сотрудник забирает багаж в аэропорт за несколько часов до рейса. При этом услугу можно заказать не менее чем за 12 часов до отлёта.

Также Emirates ввели услуги доставки багажа при прилёте.

Это означает, что сотрудники авиакомпании заберут багаж с ленты, проведут его через таможенный контроль и доставят домой пассажиру.

 Трюк фокусника раскрыл иностранного шпиона на приеме у Хрущева
Пашинян рассказал об отношениях Армении с Россией
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь