Пассажиры Emirates смогут регистрировать и сдавать багаж из дома

Сотрудник авиакомпании взвешивает багаж и прикрепляет бирки, а также регистрирует пассажиров на рейс и выдаёт им посадочные билеты в любом месте в Дубае, которое выбрал пассажир. Это может быть дом, отель или офис. Сотрудник забирает багаж в аэропорт за несколько часов до рейса. При этом услугу можно заказать не менее чем за 12 часов до отлёта.