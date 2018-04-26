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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омским фермерам будут платить за отказ в разведении свиней

Помощь на развитие альтернативных видов животноводства могут получить уже больше 1000 подворий.

Источник: Reuters

Минсельхоз Омской области продолжает поддержку фермеров, которые отказались от разведения свиней в пользу других видов животноводства. Ведомство выделило муниципалитетам 27, 62 млн рублей. Эти деньги пойдут на возмещение затрат фермерам, которые будут разводить КРС, овец или нутрий.

Как ранее сообщал портал Om1.ru такая мера вводится, чтобы избежать очередной вспышки африканской чумы свиней. Фермерам будет возмещаться часть затрат на разведение коров и быков, овец и нутрий.

В частности, за КРС фермеры смогут получить от 5 000 до 15 000 рублей, в зависимости от качества и возраста животного, за овец и коз выплатят 2 500 рублей, за нутрий — 800 рублей. Причем закупать их нужно будет только у крупных предприятий и фермерских хозяйств.

Как сообщает «Новый Омск», субсидии обяжут фермеров отказаться от разведения свиней на три года. На господдержку подали заявку уже 1120 подворий.

Чаще всего фермеры отдают предпочтение разведению КРС — 2 800 голов, овец и коз решили держать 1 553 фермера, еще 43 человека будут разводить нутрий.

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