В Красноярске прокуратура остановила незаконное строительство
Застройщик самовольно захватил территорию.
Застройщик самовольно захватил территорию.
В Красноярске прокуратура остановила незаконное строительство многоквартирного жилого дома в Свердловском районе на улице 60 лет Октября, 35. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
Выяснилось, что застройщик, компания «Альянс-Строй», самовольно захватил 800 квадратных метров — это больше той территории, которая была ему предоставлена. Кроме того, разрешение на строительство 8-этажного дома было отменено в начале апреля этого года. Но застройщик, видимо, проигнорировал этот факт.
— По результатам проведенной проверки руководителю ООО «Альянс-Строй» внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства, — сообщили в краевой прокуратуре.