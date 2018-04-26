Источник: Комсомольская правда

В Красноярске прокуратура остановила незаконное строительство многоквартирного жилого дома в Свердловском районе на улице 60 лет Октября, 35. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Основанием для таких мер послужила проверка, проведенная по многочисленным обращениям граждан. Они жаловались, что строительный кран опасно нависает над детским садом, к нему вообще невозможно подойти.

Выяснилось, что застройщик, компания «Альянс-Строй», самовольно захватил 800 квадратных метров — это больше той территории, которая была ему предоставлена. Кроме того, разрешение на строительство 8-этажного дома было отменено в начале апреля этого года. Но застройщик, видимо, проигнорировал этот факт.