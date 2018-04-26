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09:01 (мск), источник: Sputnik

ВБ выделил Узбекистану 100 миллионов долларов на развитие скорой помощи

В рамках проекта в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте появятся комплексные диспетчерские центры, которые будут отвечать за обработку звонков, координацию машин экстренной медицинской помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Всемирный банк выделит Узбекистану 100 миллионов долларов на проект по улучшению системы экстренной медицинской помощи (ЭМП), сообщает корреспондент Sputnik.

Выделение средств было одобрено накануне Советом исполнительных директоров Всемирного банка. Финансы предоставят из ресурсов Международной ассоциации развития, входящей в группу ВБ.

«Проект по улучшению системы ЭМП является уже четвертым инвестиционным проектом банка в стране в этом году, общая сумма которых за первые четыре месяца года составила 940 миллионов долларов. Благодаря ему улучшенная система сможет оказывать квалифицированную помощь порядка шести миллионам пациентов в год», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

По данным банка, существующая система экстренной медицинской помощи в Узбекистане не способна достаточно эффективно реагировать на обращения граждан в виду отсутствия в районах и областях по всей стране интегрированных компьютеризированных диспетчерских служб для координации и контроля за деятельностью специализированных бригад, необходимых на месте происшествия.

В настоящее время в Узбекистане одна машина ЭМП приходится на 18 300 человек. В то же время, действующие национальные стандарты предусматривают, что данный показатель должен быть на уровне одной машины на 13 000 человек.

Кроме того, большая часть нынешнего парка данного типа транспортных средств непригодна для оказания первичной медицинской помощи. Они имеют ограниченное пространство для спасения жизни пострадавших в ходе транспортировки в больницу, а также хранения оборудования для обеспечения жизнедеятельности пациента.

Медицинский персонал, оказывающий услуги в рамках существующей системы ЭМП, отмечают эксперты ВБ, имеет ограниченный доступ к медицинскому оборудованию, лекарственным средствам и расходным материалам. Их способность диагностировать и лечить травмы, в том числе в случае дорожно-транспортных происшествий и сердечно-сосудистых заболеваний, а также лиц, находящихся в неотложном состоянии, нуждаются в улучшении.

Основными бенефициарами проекта станут пациенты с различными травмами, находящиеся в неотложном состоянии и в случаях экстренного родовспоможения. Кроме того, больницы по всей стране получат необходимое техническое содействие для эффективного реагирования на данные ситуации.

«В рамках проекта в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте появятся комплексные диспетчерские центры, которые будут отвечать за обработку звонков, координацию машин экстренной медицинской помощи, а также осуществлять контроль за деятельностью их бригад. Их основным элементом станет единая автоматизированная система управления и связи, контролирующая распределение и наличие ресурсов для быстрого и эффективного реагирования на происшествия», — отметили в банке.

Средства также пойдут на повышение квалификации врачей и медсестер, приобретение около 60 современных машин экстренной медицинской помощи, а также необходимого оборудования для оказания помощи пациентам.

Все это, по мнению ВБ, позволит сократить время реагирования на обращения, снизить уровень смертности и последствий для здоровья пациентов, а также повысить доверие граждан Узбекистана к качеству услуг экстренной медицинской помощи.

Всемирный банк финансирует в Узбекистане 17 различных проектов на общую сумму свыше 2,8 миллиарда долларов. Эти проекты повышают эффективность сельского хозяйства и управления водными ресурсами, секторов энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения и санитарии.

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