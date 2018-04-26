В мае ПАО «Челябэнергосбыт» оплатит свет в домах ветеранов ВОВ

Источник: РИА "Новости"

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, проживающие на территории Челябинской области, накануне Дня Победы получат от Гарантирующего поставщика традиционный подарок — компенсацию расходов на электроэнергию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на энергокомпанию.

В рамках акции «СВЕТлый май» 500 рублей на лицевой счет абонента ПАО «Челябэнергосбыт» получат 2 078 пожилых южноуральцев. Такую социальную акцию компания проводит уже несколько лет, компенсируя из собственных средств оплату электроэнергии ветеранам Великой Отечественной войны.

«Пятьсот рублей — это сумма среднемесячного потребления электроэнергии бытовыми абонентами. Это наш подарок ветеранам. Мы поздравляем с Днем Победы всех, кто испытал тяготы войны и благодарим каждого, кто приближал общую для всей страны Победу», — рассказал исполнительный директор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Красиков.