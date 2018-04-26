Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан пустил США на Каспий: акция против РФ и Ирана - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12В тени войны
12Восстание обреченных
09:05 (мск), источник: УралПолит.ру

​Приставы опечатали здание ТК Guru в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы опечатали здание крупного торгового центра в Екатеринбурге.

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела исполнили решение суда о запрете владельцам здания использовать его. Речь идет о пятиэтажном здании для размещения административно-торгового и гостиничного комплекса на улице Репина. Буквально через дорогу от здания располагается Центральный стадион, а рядом — Екатеринбургская епархия (ТК Guru).

Читайте также
Первая ласточка: в Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений закроют центр GURU

Решение о запрете использования здания принято Арбитражным судом Свердловской области по рассмотрению заявления департамента Госсройнадзора области, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

«В рамках исполнительного производства судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры Свердловской области, выехали по адресу расположения административно-торгового комплекса и опечатали входы в указанное здание», — говорится в сообщении.

Приставы предупредили владельцев, что если продолжится эксплуатация здания, им грозит административное наказание по статье КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«Комплекс работает уже несколько лет, но он до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и часть здания считается объектом незавершенного строительства», — поясняет УФССП.

Все новости региона
Сбежавшие с места ДТП водители будут признаны пьяными
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь