​Приставы опечатали здание ТК Guru в Екатеринбурге

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела исполнили решение суда о запрете владельцам здания использовать его. Речь идет о пятиэтажном здании для размещения административно-торгового и гостиничного комплекса на улице Репина. Буквально через дорогу от здания располагается Центральный стадион, а рядом — Екатеринбургская епархия (ТК Guru).

Решение о запрете использования здания принято Арбитражным судом Свердловской области по рассмотрению заявления департамента Госсройнадзора области, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

«В рамках исполнительного производства судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры Свердловской области, выехали по адресу расположения административно-торгового комплекса и опечатали входы в указанное здание», — говорится в сообщении.

Приставы предупредили владельцев, что если продолжится эксплуатация здания, им грозит административное наказание по статье КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».