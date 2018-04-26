Приставы опечатали здание ТК Guru в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы опечатали здание крупного торгового центра в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Судебные приставы опечатали здание крупного торгового центра в Екатеринбурге.
Судебные приставы
Решение о запрете использования здания принято Арбитражным судом Свердловской области по рассмотрению заявления департамента Госсройнадзора области, сообщили в
«В рамках исполнительного производства судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры Свердловской области, выехали по адресу расположения
Приставы предупредили владельцев, что если продолжится эксплуатация здания, им грозит административное наказание по статье КоАП «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также по статье УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
«Комплекс работает уже несколько лет, но он до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и часть здания считается объектом незавершенного строительства», — поясняет УФССП.