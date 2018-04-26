Как со счета компании могут украсть миллионы

Источник: Raymond Hui / CC0

Гендиректор Voxlink Сергей Грушко во вторник вечером заметил, что на счету компании заблокирован почти миллион рублей.

В системе «Клиент-банк» в комментариях упоминалось заявление о взыскании и комиссия по трудовым спорам. Когда предприниматель связался с банком «Авангард», где открыт счет, удалось узнать не много: есть решение на фирменном бланке компании, и банк обязан его исполнить.

Оказывается, в российском законодательстве предусмотрен механизм разрешения трудовых споров во внесудебном порядке с помощью комиссии, которую могут собрать сотрудники.

Но пользуются этим не столько работники, сколько мошенники. Ведь решения такой комиссии для банка имеет силу аналогично, как судебное решение или решение службы судебных приставов.

На деле комиссии не создаются, а происходит подделка документов. Такое решение должно быть на фирменном бланке компании, с печатью и за подписью директора. Но в банке работают не криминалисты, и не всегда удается выявить фальсификацию. Если юридическая служба банка дает добро, происходит списание.

В случае с компанией Voxlink все закончилось хорошо. После того, как руководство забило тревогу всеми возможными способами, в том числе в соцсетях, представитель банка вышел на связь и сообщил, что юротдел выявил подлог документов, деньги разблокировали, говорит Сергей Грушко: «Люди, которые могли бы не глядя просто поставить свою подпись, и документ бы отправился в исполнение, остановились и начали его внимательно изучать. У нас не было никогда трудовых комиссий, сотрудники, которых они озвучили, у нас в жизни никогда не работали, трудовые договора не заключались. От нашей бдительности запустилась их бдительность. Но, если бы мы этого не увидели, и сотрудник банка увидел бы, что есть документ, есть печать, подпись, реквизиты, фирменный бланк, сказал — ну все, значит, по закону он является валидным».

Читайте также Что останется банкротам Насколько легко избавиться от долгов

И они бы его применили, и деньги бы улетели, как это происходило во многих других компаниях.

На бизнес-форумах много подобных историй. Причем суммы фигурируют достаточно крупные: у кого полмиллиона, у кого миллион, а у кого и 8 миллионов. Бывают случаи, когда псевдокомиссия по трудовым спорам, то есть мошенники от ее лица подавали требования не в банк, а в службу судебных приставов и уже эта служба направляла исполнительный лист в банк. И много случаев, когда банки такие решения удовлетворяют, причем даже не известив своего корпоративного клиента.

Участники рынка говорят, что это проблема на уровне законодательства. В каждом банке решают ее по-своему. Надо аккуратно выбирать банк: подойдет заинтересованный в том, чтобы интересы его клиентов были защищены, говорит совладелец «Модуль-банка» Яков Новиков, где 110 тысяч клиентов — в основном ИП и небольшие компании.

Читайте также ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк

Яков Новиков совладелец «Модуль-банка» «Таких исполнительных листов приходит совсем немного, может полтора десятка у нас было. Мы очень внимательно их все разбираем, потому что очень часто это случаи, которые связаны с мошенничеством. Мы в первую очередь звоним собственнику или генеральному директору, узнаем, созывали ли комиссию или нет. Если ничего такого не происходило в компании, то, конечно же, этот документ никто выполнять не будет. Конечно, для меня немного странным является то, что такой документ является обязательным к исполнению, в принципе даже без его рассмотрения».