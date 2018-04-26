65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты

Омский регион участвует в ней с 2012 года. За это время выплату в размере миллиона рублей получили 428 врачей. В текущем году на эти цели будет выделено почти 90 миллионов рублей. 40 миллионов предоставит региональный бюджет, остальную часть — федеральный.