65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты
В этом году 65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты по федеральной программе «Земский доктор».
В этом году 65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты по федеральной программе «Земский доктор».
Омский регион участвует в ней с 2012 года. За это время выплату в размере миллиона рублей получили 428 врачей. В текущем году на эти цели будет выделено почти 90 миллионов рублей. 40 миллионов предоставит региональный бюджет, остальную часть — федеральный.
Врачам, которые поедут работать в сёла, выделят миллион, фельдшерам — 500 тысяч. Причем, эти средства можно вложить только в покупку жилья.
Необходимо также отработать в районе как минимум пять лет. Если же врач досрочно расторгнет контракт с медицинским учреждением, его обяжут вернуть деньги.