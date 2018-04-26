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10:45 (мск), источник: Вести - Омск

65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты

В этом году 65 сельских врачей и 49 фельдшеров получат компенсационные выплаты по федеральной программе «Земский доктор».

Омский регион участвует в ней с 2012 года. За это время выплату в размере миллиона рублей получили 428 врачей. В текущем году на эти цели будет выделено почти 90 миллионов рублей. 40 миллионов предоставит региональный бюджет, остальную часть — федеральный.

Врачам, которые поедут работать в сёла, выделят миллион, фельдшерам — 500 тысяч. Причем, эти средства можно вложить только в покупку жилья.

Необходимо также отработать в районе как минимум пять лет. Если же врач досрочно расторгнет контракт с медицинским учреждением, его обяжут вернуть деньги.

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