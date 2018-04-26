Проспект Комарова в Омске отремонтируют к 1 сентября

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается масштабный ремонт дорог, который идет уже третий год. За теплое время в 2018-м планируют привести в порядок еще несколько десятков трасс. Среди них — проспект Комарова на Левом берегу. Магистраль отремонтируют на участке протяженностью 2 километра — от улицы Лукашевича до Бульвара Архитекторов.

Сейчас ищут подрядчика, который займется восстановлением этой проезжей части. Максимальная начальная стоимость лота составит 29,9 миллиона рублей. Мэрия Омска уже объявила торги на выполнение этих работ на проспекте Комарова.