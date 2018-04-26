Проспект Комарова в Омске отремонтируют к 1 сентября
Пока ищут подрядчика, который этим займется.
Пока ищут подрядчика, который этим займется.
В Омске продолжается масштабный ремонт дорог, который идет уже третий год. За теплое время в 2018-м планируют привести в порядок еще несколько десятков трасс. Среди них — проспект Комарова на Левом берегу. Магистраль отремонтируют на участке протяженностью 2 километра — от улицы Лукашевича до Бульвара Архитекторов.
Сейчас ищут подрядчика, который займется восстановлением этой проезжей части. Максимальная начальная стоимость лота составит 29,9 миллиона рублей. Мэрия Омска уже объявила торги на выполнение этих работ на проспекте Комарова.
Напомним, что в этом году в региональном центре приведут в порядок 37 дорог, из федерального, регионального и городского бюджетов на эти цели выделен в общей сложности один млрд рублей.