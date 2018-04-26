Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Соколовский и Дакота устроили фотосессию с дочерью
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Хоккейная сборная России стартует на шведском этапе Евротура
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
17Time 100
15Сделать деньги
10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Проспект Комарова в Омске отремонтируют к 1 сентября

Пока ищут подрядчика, который этим займется.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается масштабный ремонт дорог, который идет уже третий год. За теплое время в 2018-м планируют привести в порядок еще несколько десятков трасс. Среди них — проспект Комарова на Левом берегу. Магистраль отремонтируют на участке протяженностью 2 километра — от улицы Лукашевича до Бульвара Архитекторов.

Сейчас ищут подрядчика, который займется восстановлением этой проезжей части. Максимальная начальная стоимость лота составит 29,9 миллиона рублей. Мэрия Омска уже объявила торги на выполнение этих работ на проспекте Комарова.

Напомним, что в этом году в региональном центре приведут в порядок 37 дорог, из федерального, регионального и городского бюджетов на эти цели выделен в общей сложности один млрд рублей.

Все новости региона
 Автодорожная часть Крымского моста после испытаний готова к работе
93-летнего Шарля Азнавура будут лечить в Санкт-Петербурге
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Оно так близко. Что делает россиян счастливыми
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск Место ведущей в программе «Доброе утро» на Первом заняла Анастасия Орлова.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь