У Ганиной Ямы построят надземный пешеходный переход через ЕКАД

На ЕКАД, недалеко от Ганиной Ямы, построят надземный пешеходный переход. Мостом смогут пользоваться даже маломобильные горожане, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».

Строительство моста обойдется в 17,8 млн рублей. На сайте госзакупок был запущен электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется работами.

Надземный переход появится на 41 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Он позволит обеспечить безопасность пешеходов при пересечении трассы. Согласно документации, мост планируется выполнить из модульных металлических конструкций. Его длина составит не менее 19 м, а ширина — примерно 1,8 м. Над проезжей частью он будет возвышаться на 5 м. При этом строение сможет выдержать нагрузку до 400 кг.

Мост будет удобен даже для маломобильных горожан. Так, с двух сторон перехода появятся специальные подъемники. Они смогут выдержать нагрузку до 400 кг и будут подниматься наверх со скоростью до 0,15 м/с. Кроме того, вверху и внизу подъемников установят кнопки вызова диспетчера. Также на лестницах появятся пандусы для колясок.

Следить за происходящим на мосту будут системы видеонаблюдения.