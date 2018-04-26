Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запретные воды для РФ: Украина закрыла проход судам - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Крадут миллионы со счетовНовой схеме мошенников позавидуют Бонни и Клайд
Сыграли на нервах США: Москва показала уничтожение корабля Су-30
Реакция Пентагона на доставку ракет США в Россию
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Комбаров и еще причины, почему «Спартак» в обороне хуже «Амкара»
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

У Ганиной Ямы построят надземный пешеходный переход через ЕКАД

Мосты будут удобны даже для маломобильных горожан.

На ЕКАД, недалеко от Ганиной Ямы, построят надземный пешеходный переход. Мостом смогут пользоваться даже маломобильные горожане, об этом сообщает в четверг, 26 апреля, «АиФ-Урал».

Строительство моста обойдется в 17,8 млн рублей. На сайте госзакупок был запущен электронный аукцион на поиск подрядчика, который займется работами.

Надземный переход появится на 41 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Он позволит обеспечить безопасность пешеходов при пересечении трассы. Согласно документации, мост планируется выполнить из модульных металлических конструкций. Его длина составит не менее 19 м, а ширина — примерно 1,8 м. Над проезжей частью он будет возвышаться на 5 м. При этом строение сможет выдержать нагрузку до 400 кг.

Мост будет удобен даже для маломобильных горожан. Так, с двух сторон перехода появятся специальные подъемники. Они смогут выдержать нагрузку до 400 кг и будут подниматься наверх со скоростью до 0,15 м/с. Кроме того, вверху и внизу подъемников установят кнопки вызова диспетчера. Также на лестницах появятся пандусы для колясок.

Следить за происходящим на мосту будут системы видеонаблюдения.

Победителя аукциона выберут 14 мая. Подрядчику предстоит закончить работы до 5 июля этого года.

Все новости региона
«Трижды выводили на расстрел». Малолетняя узница - о детстве в концлагере
В Минкомсвязи исключили развитие интернета по китайскому пути
Мошенники придумали новую схему кражи миллионов у компаний
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Движение по мосту в Крым планируют запустить в мае
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой Константин Хабенский вместе с коллегами по съемкам представил свою первую режиссерскую работу московской публике
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь